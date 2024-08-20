Чупилка (Лысенко-Петренко) Хотинья (Фотина) Захаровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1801
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRG-X?i=755&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
13.06.1823
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9ST7-X?view=index&action=view
Бракосочетание
30.04.1833
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRM-K?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно