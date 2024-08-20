Чупилка (Лысенко-Петренко) Хотинья (Фотина) Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупилка (Лысенко-Петренко) Хотинья (Фотина) Захаровна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

23.02.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1801

Отец: Лысенко-Петренко Захар Семенович

Мать: Лысенко-Петренко Ефросинья Григорьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRG-X?i=755&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
13.06.1823

Муж: Малохатко (Малохатченко) Мирон Иванович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9ST7-X?view=index&action=view
Бракосочетание
30.04.1833

Муж: Чупилка (Чупилченко) Степан Никитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRM-K?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно

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