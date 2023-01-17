Быкова Афанасья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Афанасья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Быков Александр Захарович

Отец ребёнка: Быков Захар Кузьмич

Большое Песьяное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Захар Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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