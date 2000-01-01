деревня Малый Кизак, Мокроусовская волость, Ялуторовский уезд (на 1912) — Familio

Малый Кизак

Мокроусовская волость, Ялуторовский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Мало-Кизакская, Мандригино
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ревизская сказка Утечьей волости Курганского уезда Тобольской губер Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3545Мало-Кизакская, д. каз.при рч. Малом Кизаке.10526103278342

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Мокроусовская волость
Мало-Кизакская (Мандригина) д., при рч. Мал. Кизаке, на прос. дор.45111044594

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