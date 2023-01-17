Витушешникова Марфа Вуколовна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
13.07.1822 ст.
Сын: Витушешников Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович
Рождение ребёнка
02.07.1825 ст.
Сын: Витушешников Евгений Афанасьевич
Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Витушешников Модест Афанасьевич
Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович
Рождение ребёнка
24.07.1832 ст.
Сын: Витушешников Геннадий Афанасьевич
Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.
Дочь: Витушешникова Евфимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович
Рождение ребёнка
24.11.1837 ст.
Сын: Витушешников Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович
Смерть
Неизвестно