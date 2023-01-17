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Витушешникова Марфа Вуколовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1821

Муж: Витушешников Афанасий Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.07.1822 ст.

Сын: Витушешников Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1825 ст.

Сын: Витушешников Евгений Афанасьевич

Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Витушешников Модест Афанасьевич

Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1832 ст.

Сын: Витушешников Геннадий Афанасьевич

Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.

Дочь: Витушешникова Евфимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1837 ст.

Сын: Витушешников Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Витушешников Афанасий Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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