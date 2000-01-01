(Акиндинова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Акиндинова) Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Харлам Вонифантич

Отец ребёнка: Елифер Никитич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Савелий Вонифантич

Отец ребёнка: Елифер Никитич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Соломонида Вонифантьевна

Отец ребёнка: Елифер Никитич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Александр Вонифантич

Отец ребёнка: Елифер Никитич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Вонифантьевна

Отец ребёнка: Елифер Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елифер Никитич

Смерть
1869
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