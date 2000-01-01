(Акиндинова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Харлам Вонифантич
Отец ребёнка: Елифер Никитич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Савелий Вонифантич
Отец ребёнка: Елифер Никитич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Соломонида Вонифантьевна
Отец ребёнка: Елифер Никитич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Александр Вонифантич
Отец ребёнка: Елифер Никитич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Вонифантьевна
Отец ребёнка: Елифер Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елифер Никитич
Смерть
1869