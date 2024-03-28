Яков Асеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Мать: Февронья Ефимовна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Анисим Яковлевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Февронья Яковлевна
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильевна
Смерть
Неизвестно