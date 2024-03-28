Яков Асеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Асеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: Февронья Ефимовна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Анисим Яковлевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Февронья Яковлевна

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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