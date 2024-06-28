Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Василий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Асеевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Анисим Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Асеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Февронья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Асеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Асеевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Асеевич

Смерть
Неизвестно

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