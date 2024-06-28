Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Асеевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Анисим Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Асеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Февронья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Асеевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Асеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Асеевич
Смерть
Неизвестно