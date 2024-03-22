Целищев Лука Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Целищев Гурий Анисимович
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Целищева Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Целищева Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Елена Лукяновна
Мать ребёнка: Целищева Ирина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765