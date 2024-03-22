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Целищев Лука Гурьевич

Место рождения

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Целищев Гурий Анисимович

Мать: не указана

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Целищев Иван Лукянович

Мать ребёнка: Целищева Ирина Степановна

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Целищев Ефим Лукянович

Мать ребёнка: Целищева Ирина Степановна

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елена Лукяновна

Мать ребёнка: Целищева Ирина Степановна

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целищева Ирина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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