Целищева (Крысова) Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищева (Крысова) Ирина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Целищев Иван Лукянович

Отец ребёнка: Целищев Лука Гурьевич

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Целищев Ефим Лукянович

Отец ребёнка: Целищев Лука Гурьевич

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елена Лукяновна

Отец ребёнка: Целищев Лука Гурьевич

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целищев Лука Гурьевич

Место жительства
Неизвестно
Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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