Целищева (Крысова) Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Целищев Лука Гурьевич
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Целищев Лука Гурьевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Елена Лукяновна
Отец ребёнка: Целищев Лука Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765