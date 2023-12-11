Бидный Венедикт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бедный Алексей
Мать: Евдокия Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Иоакимовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бидный Григорий
Мать ребёнка: Феодосия Иоакимовна
Рождение ребёнка
26.02.1905
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Феодосия Иоакимовна
Рождение ребёнка
26.06.1907
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Феодосия Иоакимовна
Рождение ребёнка
20.02.1911
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Феодосия Иоакимовна