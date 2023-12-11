Бидный Венедикт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бидный Венедикт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бедный Алексей

Мать: Евдокия Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Иоакимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Иоакимовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бидный Григорий

Мать ребёнка: Феодосия Иоакимовна

Рождение ребёнка
26.02.1905

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Феодосия Иоакимовна

Рождение ребёнка
26.06.1907

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Феодосия Иоакимовна

Рождение ребёнка
20.02.1911

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Феодосия Иоакимовна

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