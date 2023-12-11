Евдокия Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедный Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бидный Венедикт
Отец ребёнка: Бедный Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедный Алексей
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бидный Антоний
Отец ребёнка: Бедный Алексей
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Бедный Алексей