Евдокия Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедный Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бидный Венедикт

Отец ребёнка: Бедный Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедный Алексей

Рождение ребёнка
1855

Сын: Бидный Антоний

Отец ребёнка: Бедный Алексей

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Бедный Алексей

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