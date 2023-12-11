Бидный Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБидный Антоний

Бидный Антоний

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1855

Дата смерти

09.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Бедный Алексей

Мать: Евдокия Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Симеонова

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Акилина Симеонова

Рождение ребёнка
23.11.1906

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Акилина Симеонова

Смерть
09.03.1922

Мы используем куки для улучшения работы сайта.