Бидный Антоний
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти09.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Бедный Алексей
Мать: Евдокия Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Симеонова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Акилина Симеонова
Рождение ребёнка
23.11.1906
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Акилина Симеонова
Смерть
09.03.1922