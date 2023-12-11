Акилина Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Антоний

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Антоний

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бидный Антоний

Рождение ребёнка
23.11.1906

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бидный Антоний

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