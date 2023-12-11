Акилина Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Антоний
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Антоний
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бидный Антоний
Рождение ребёнка
23.11.1906
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бидный Антоний