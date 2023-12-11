Феодосия Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосия Иоакимовна

Феодосия Иоакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Венедикт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Венедикт

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бидный Григорий

Отец ребёнка: Бидный Венедикт

Рождение ребёнка
26.02.1905

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бидный Венедикт

Рождение ребёнка
26.06.1907

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Бидный Венедикт

Рождение ребёнка
20.02.1911

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бидный Венедикт

Мы используем куки для улучшения работы сайта.