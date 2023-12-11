Феодосия Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Венедикт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Венедикт
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бидный Григорий
Отец ребёнка: Бидный Венедикт
Рождение ребёнка
26.02.1905
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бидный Венедикт
Рождение ребёнка
26.06.1907
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Бидный Венедикт
Рождение ребёнка
20.02.1911
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бидный Венедикт