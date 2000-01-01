Шевченко Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Николай Григорьевич

Шевченко Николай Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шевченко Григорий

Мать: Шевченко Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close