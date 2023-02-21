Шевченко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шевченко Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Шевченко Нина
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шевченко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Шевченко Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевченко Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Лиза Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Петр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно