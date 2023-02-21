Шевченко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Григорий

Шевченко Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шевченко Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Шевченко Нина

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шевченко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Шевченко Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Лиза Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close