Синчук Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синчук Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1918

Дата смерти

02.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

ХЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1918

Отец: Фаборовский Иван Иванович

Мать: Фаборовская Дарья Леонтьевна (Лаврентьевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синчук Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Синчук Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Синчук Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
06.10.1939

Сын: Синчук Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Синчук Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
15.01.1942

Дочь: Пархонюк Нина Михайловна

Отец ребёнка: Синчук Михаил Алексеевич

Смерть
02.08.2003

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