Синчук Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1918
Дата смерти02.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Синчук Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
06.10.1939
Отец ребёнка: Синчук Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
15.01.1942
Дочь: Пархонюк Нина Михайловна
Отец ребёнка: Синчук Михаил Алексеевич
Смерть
02.08.2003