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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Воробьева Минодора Пантелеевна

Мать ребёнка: Акилина Петровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1872

Сын: (внебрачный) Карп

Мать ребёнка: Акилина Петровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1878

Сын: Федор

Мать ребёнка: Акилина Петровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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