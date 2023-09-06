Пётр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван Петрович
Мать: Васса Ивановна
Бракосочетание
05.02.1837
Жена: Ксения Александрова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Ксения Александрова
Рождение ребёнка
08.09.1841
Дочь: Офимия Петрова
Мать ребёнка: Ксения Александрова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Терентий Петров
Мать ребёнка: Ксения Александрова
Рождение ребёнка
25.12.1847
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Ксения Александрова
Смерть
Неизвестно