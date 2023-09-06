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Пётр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван Петрович

Мать: Васса Ивановна

Бракосочетание
05.02.1837

Жена: Ксения Александрова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Ксения Александрова

Рождение ребёнка
08.09.1841

Дочь: Офимия Петрова

Мать ребёнка: Ксения Александрова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Терентий Петров

Мать ребёнка: Ксения Александрова

Рождение ребёнка
25.12.1847

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Ксения Александрова

Смерть
Неизвестно

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