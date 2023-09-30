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Екатерина Петрова
Екатерина Петрова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пётр Иванов
1818 г.р.
Мать
Ксения Александрова
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Пётр Иванов
Мать:
Ксения Александрова
Смерть
Неизвестно
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