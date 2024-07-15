Демьяненко (Семененко) Анна Федотовна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFG-K?i=292&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.11.1908 ст.
Дочь: Ефросиния Кузьминична
Отец ребёнка: Демяненко Кузьма Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK6-N?i=283&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно