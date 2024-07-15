Демьяненко (Семененко) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьяненко (Семененко) Анна Федотовна

Место рождения

Заболотово, Сумська область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотово, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Муж: Демяненко Кузьма Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFG-K?i=292&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.11.1908 ст.

Дочь: Ефросиния Кузьминична

Отец ребёнка: Демяненко Кузьма Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK6-N?i=283&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно

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