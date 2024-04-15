(Демьяненко) Ефросиния Кузьминична
Место рождения
Дата рождения07.11.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1908 ст.
Отец: Демяненко Кузьма Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
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Крещение
08.11.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно