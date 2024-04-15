(Демьяненко) Ефросиния Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демьяненко) Ефросиния Кузьминична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

07.11.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1908 ст.

Отец: Демяненко Кузьма Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Кровное, Сумська область
Скрыто настройками приватности
Крещение
08.11.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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