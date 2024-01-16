Кустова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Станислав Вениаминович
Отец ребёнка: Кустов Вениамин Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Николай Вениаминович
Отец ребёнка: Кустов Вениамин Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Владимир Вениаминович
Отец ребёнка: Кустов Вениамин Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно