Кустов Вениамин Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кустов Ион Гаврилович
Мать: Кустова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Станислав Вениаминович
Мать ребёнка: Кустова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Николай Вениаминович
Мать ребёнка: Кустова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Владимир Вениаминович
Мать ребёнка: Кустова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кустова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кустова Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно