Гаганов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаганов Василий
Мать: Гаганова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Гаганова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаганов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Гаганова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаганов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Гаганова Валентина Александровна
Смерть
Неизвестно