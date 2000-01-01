Гаганов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаганов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаганов Василий

Мать: Гаганова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Гаганова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаганов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Гаганова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаганов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гаганова Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
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