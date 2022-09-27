Гаганова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаганова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балдин Александр

Мать: Балдина Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Гаганов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаганов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Гаганов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаганов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гаганов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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