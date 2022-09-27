Гаганова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балдин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Гаганов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаганов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Гаганов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаганов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гаганов Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно