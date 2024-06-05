Пащенко (Селиванова) Валентина Семеновна 04.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пащенко (Селиванова) Валентина Семеновна

Место рождения

Республика Белоруссия, г.Могилев

Дата рождения

04.08.1946

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1946

Отец: Селиванов Семен Захарович

Мать: Селиванова Мария Даниловна

Республика Белоруссия, г.Могилев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шукалов Геннадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пащенко Анатолий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
г.Апатиты
Рождение ребёнка
21.08.1968

Дочь: Столярова (Пащенко) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Пащенко Анатолий Иванович

Смерть
2014

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