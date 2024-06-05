Пащенко (Селиванова) Валентина Семеновна
Место рожденияРеспублика Белоруссия, г.Могилев
Дата рождения04.08.1946
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1946
Республика Белоруссия, г.Могилев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
г.Апатиты
Рождение ребёнка
21.08.1968
Дочь: Столярова (Пащенко) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Пащенко Анатолий Иванович
Смерть
2014