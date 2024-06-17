Прокудина (Симонова) Пелагея Ионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смерти24.12.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Симонов Ион Степанов
Бракосочетание
03.11.1841 ст.
Свидетели со стороны жениха: однодворцы Ефим Яковлев, Михаил Симонов, того же села Свидетели со стороны невесты: однодворцы Иван Дергилёв, Матвей Калинин того же села. Источник: ОГА Оренбургской обла... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1851 ст.
Отец ребёнка: Прокудин Михаил Герасимов
Смерть
24.12.1890 ст.
От старости Источник - ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №737, стр. 346