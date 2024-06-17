Прокудина (Симонова) Пелагея Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудина (Симонова) Пелагея Ионова

Место рождения

Окольное, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

24.12.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Симонов Ион Степанов

Мать: Симонова Пелагея Архипова

Окольное, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
03.11.1841 ст.

Муж: Прокудин Михаил Герасимов

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Свидетели со стороны жениха: однодворцы Ефим Яковлев, Михаил Симонов, того же села Свидетели со стороны невесты: однодворцы Иван Дергилёв, Матвей Калинин того же села. Источник: ОГА Оренбургской обла... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1851 ст.

Сын: Прокудин Павел Михайлов

Отец ребёнка: Прокудин Михаил Герасимов

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.12.1890 ст.
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
От старости Источник - ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №737, стр. 346

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