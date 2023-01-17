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Курзанов Александр Александрович

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Место рождения

Хутор 8 Исилькульского района Омской области

Дата рождения

10.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1953

Отец: Курзанов Александр Александрович

Мать: Курзанова Татьяна Семеновна

Хутор 8 Исилькульского района Омской области
Рождение ребёнка
30.07.1977

Дочь: Курзанова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Курзанова Наталья Викторовна

Соляное, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзанова Наталья Викторовна

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