Курзанов Александр Александрович
Место рожденияХутор 8 Исилькульского района Омской области
Дата рождения10.08.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1953
Хутор 8 Исилькульского района Омской области
Рождение ребёнка
30.07.1977
Дочь: Курзанова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Курзанова Наталья Викторовна
Соляное, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно