Гультяев Иван Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти19.03.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.04.1878 ст.
Дочь: Гультяева Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Васильевна
Смерть
19.03.1911 ст.