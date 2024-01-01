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Гультяев Иван Максимович

Место рождения

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

19.03.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Жена: Гультяева Анастасия Васильевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.04.1878 ст.

Дочь: Гультяева Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Васильевна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
19.03.1911 ст.
Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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