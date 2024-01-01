Гультяева Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.04.1878 ст.
Дочь: Гультяева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Максимович
Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно