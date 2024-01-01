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Гультяева Анастасия Васильевна

Место рождения

Рокачино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рокачино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Гультяев Иван Максимович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.04.1878 ст.

Дочь: Гультяева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Максимович

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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