Газизов Рахимзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизов Рахимзян

Место рождения

д.Кыр.-Тявгильдино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова (Нагимуллина) Бибисара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газизова (Нагимуллина) Бибисара

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова (Нагимуллина) Бибисара

Рождение ребёнка
27.05.1959

Сын: Газизов Ранис Редактор Газеты \"Юлдаш\" Тулырак: Https://Intertat.Tatar/News/Culture/03-11-2020/Ranis-Gazizovny-So-Gy-Yulga-Ozattyk-Ul-Tatar-Matbugatyn-K-T-Rg-N-Keshe-5783271

Мать ребёнка: Газизова (Нагимуллина) Бибисара

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова (Нагимуллина) Бибисара

Смерть
?.09.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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