Газизов Рахимзян
Место рожденияд.Кыр.-Тявгильдино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
27.05.1959
Сын: Газизов Ранис Редактор Газеты \"Юлдаш\" Тулырак: Https://Intertat.Tatar/News/Culture/03-11-2020/Ranis-Gazizovny-So-Gy-Yulga-Ozattyk-Ul-Tatar-Matbugatyn-K-T-Rg-N-Keshe-5783271
Мать ребёнка: Газизова (Нагимуллина) Бибисара
Рождение ребёнка
1961
Смерть
?.09.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно