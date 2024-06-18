Кулюкина Пелагея Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Кулюкин Фрол Павлович
Рождение ребёнка
25.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Кулюкин Фрол Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Кулюкин Фрол Павлович
Рождение ребёнка
18.04.1892 ст.
Дочь: Чуканова (Кулюкина) Александра Фроловна
Отец ребёнка: Кулюкин Фрол Павлович
Рождение ребёнка
25.09.1899 ст.
Дочь: Кулюкина Мария Фроловна
Отец ребёнка: Кулюкин Фрол Павлович
Смерть
После 1917