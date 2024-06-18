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Кулюкин Фрол Павлович

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Место рождения

Крутая, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутая, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кулюкин Михаил Фролович

Мать ребёнка: Кулюкина Пелагея Варфоломеевна

Крутая, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.03.1887 ст.

Сын: Кулюкин Гавриил Фролович

Мать ребёнка: Кулюкина Пелагея Варфоломеевна

Крутая, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1889 ст.

Сын: Кулюкин Сергей Фролович

Мать ребёнка: Кулюкина Пелагея Варфоломеевна

Крутая, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.04.1892 ст.

Дочь: Чуканова (Кулюкина) Александра Фроловна

Мать ребёнка: Кулюкина Пелагея Варфоломеевна

Крутая, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.09.1899 ст.

Дочь: Кулюкина Мария Фроловна

Мать ребёнка: Кулюкина Пелагея Варфоломеевна

Зимино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Зимино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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