Емельян Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кирилл Акимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Антоновна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кузьмичев Иван Емельянович
Мать ребёнка: Ефросинья Антоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Параскева Емельяновна
Мать ребёнка: Ефросинья Антоновна
Смерть
Неизвестно