Емельян Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кирилл Акимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Антоновна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кузьмичев Иван Емельянович

Мать ребёнка: Ефросинья Антоновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Параскева Емельяновна

Мать ребёнка: Ефросинья Антоновна

Смерть
Неизвестно

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