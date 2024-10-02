Кузьмичев Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Емельян Кирилович
Мать: Ефросинья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1881 ст.
Сын: Кузьмичев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Кузьмичева Прасковья Филипповна
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно