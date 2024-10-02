Кузьмичев Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичев Иван Емельянович

Кузьмичев Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Емельян Кирилович

Мать: Ефросинья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
10.10.1881 ст.

Сын: Кузьмичев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кузьмичева Прасковья Филипповна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.