Питолин Степан Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Питолин Кирилл
Мать: Питолина Ульяна Ивановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Питолина Агафья Степановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Питолина Агафья Степановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
Неизвестно