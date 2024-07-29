Питолин Степан Кириллович Около 1703 — найти родственников по фамилии на Familio
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Питолин Степан Кириллович

Место рождения

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Питолин Кирилл

Мать: Питолина Ульяна Ивановна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питолина Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Питолин Пётр Степанович

Мать ребёнка: Питолина Агафья Степановна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Питолин Иван Степанович

Мать ребёнка: Питолина Агафья Степановна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
Неизвестно

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