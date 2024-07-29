Питолин Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Питолина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Питолин Степан Кириллович
Мать ребёнка: Питолина Ульяна Ивановна
Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
Неизвестно