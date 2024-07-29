Питолин Кирилл До 1687 — найти родственников по фамилии на Familio
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Питолин Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1682 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питолина Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Питолин Степан Кириллович

Мать ребёнка: Питолина Ульяна Ивановна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
Неизвестно

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