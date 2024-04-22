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Соколова Мария Васильева

Место рождения

Степыгино, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

15.07.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1911

Отец: Соколов Василий Михайлов

Мать: Соколова Елизавета (Елисавета) Кировна (Кирова)

Степыгино, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Крещение
16.07.1911
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-35-572об-573 Крестили д. Песлинова крестьянская девица Анна Васильева и крестьянин Иван Кузьмин Св-во выдано 14.10.1931г. 8 20 N УЗ2366/28.02.1986
Смерть
Неизвестно
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