Соколова Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения15.07.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1911
Крещение
16.07.1911
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-35-572об-573 Крестили д. Песлинова крестьянская девица Анна Васильева и крестьянин Иван Кузьмин Св-во выдано 14.10.1931г. 8 20 N УЗ2366/28.02.1986
Смерть
Неизвестно