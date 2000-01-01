Седов Василий Иванович
Место рождениядеревня Крутцы, Щениковская волость, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Крутцы, Щениковская волость, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1882 ст.
Дочь: Копылова-Трофимова Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
деревня Крутцы, Щениковская волость, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно