Седов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Василий Иванович

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Место рождения

деревня Крутцы, Щениковская волость, Ростовский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Крутцы, Щениковская волость, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1882 ст.

Дочь: Копылова-Трофимова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

деревня Крутцы, Щениковская волость, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно
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