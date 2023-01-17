Копылова-Трофимова (Седова) Мария Васильевна
Место рождениядеревня Крутцы, Щениковская волость, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Дата рождения08.02.1882 ст.
Дата смерти26.01.1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1882 ст.
Отец: Седов Василий Иванович
Мать: не указана
деревня Крутцы, Щениковская волость, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
10.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
28.02.1900 ст.
Рождение ребёнка
16.06.1903 ст.
Сын: Копылов-Трофимов Иван Константинович
Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1914 ст.
Сын: Копылов-Трофимов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Константин Андреевич
Смерть
26.01.1954