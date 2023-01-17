Копылова-Трофимова (Седова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова-Трофимова (Седова) Мария Васильевна

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Место рождения

деревня Крутцы, Щениковская волость, Ростовский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

08.02.1882 ст.

Дата смерти

26.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
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Рождение
08.02.1882 ст.

Отец: Седов Василий Иванович

Мать: не указана

деревня Крутцы, Щениковская волость, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
10.01.1900 ст.

Муж: Копылов-Трофимов Константин Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1900 ст.

Сын: Копылов-Трофимов Константин Константинович

Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Константин Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.06.1903 ст.

Сын: Копылов-Трофимов Иван Константинович

Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Константин Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.02.1914 ст.

Сын: Копылов-Трофимов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Константин Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
26.01.1954
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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