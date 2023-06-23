Достойнов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Достойнова Нина Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1914
Сын: Достойнов Всеволод Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Никифоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно