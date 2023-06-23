Достойнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Достойнов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Достойнова Нина Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Достойнов Всеволод Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Никифоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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