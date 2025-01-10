Шпуга (Новожилова) Лариса 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шпуга (Новожилова) Лариса

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 1928, г. Иваново

умерла 2004, г. Черноголовка

Отец
Новожилов Иван Сергеевич1902 г.р.
Мать
Новожилова (Назарова) ЮлияНеизвестно г.р.
Супруги
Шпуга Михаил ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Дети
Чиркина (Шпуга) Наталья17.05.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Новожилов Иван Сергеевич

Мать: Новожилова (Назарова) Юлия

г. Иваново

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпуга Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
17.05.1951

Дочь: Чиркина (Шпуга) Наталья

Отец ребёнка: Шпуга Михаил Георгиевич

г. Иваново

Рождение ребёнка
13.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шпуга Михаил Георгиевич

Бухта Тетюхе (ныне Рудная), Приморский край

Смерть
2004
г. Черноголовка

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