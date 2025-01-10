Шпуга (Новожилова) Лариса
женский, родилась 1928, г. Иваново
умерла 2004, г. Черноголовка
ОтецНовожилов Иван Сергеевич1902 г.р.
МатьНовожилова (Назарова) ЮлияНеизвестно г.р.
Супруги
Шпуга Михаил ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Дети
Чиркина (Шпуга) Наталья17.05.1951 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
г. Иваново
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1951
Дочь: Чиркина (Шпуга) Наталья
Отец ребёнка: Шпуга Михаил Георгиевич
г. Иваново
Рождение ребёнка
13.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шпуга Михаил Георгиевич
Бухта Тетюхе (ныне Рудная), Приморский край
Смерть
2004
г. Черноголовка