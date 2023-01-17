Чесноков Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чесноков Филипп
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ермолаева Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Эссойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно