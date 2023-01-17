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Чесноков Василий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1844 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чесноков Филипп

Мать: ?

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ермолаева Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Эссойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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