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Голинач Филипп Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Голинач Авраам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1811 и 1821

Сын: Голиченко (коробченко) Филипп Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Голинач Михаил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голинач Улита Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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