Голинач Филипп Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Голинач Авраам
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1821
Сын: Голиченко (коробченко) Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Голинач Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Филипповна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голинач Улита Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно