Голиченко (Коробченко) Филипп Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1811 и 1821
Дата смерти16.10.1864 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1821
Отец: Голинач Филипп Авраамович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
10.04.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Федорович Свиридов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1864 ст.
Причина смерти: от водяной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBV-G?i=748&cc=3511744
Похороны
18.10.1864 ст.
на отведенном кладбище