Голиченко (Коробченко) Филипп Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голиченко (Коробченко) Филипп Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1811 и 1821

Дата смерти

16.10.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1821

Отец: Голинач Филипп Авраамович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
10.04.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Федорович Свиридов
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
16.10.1864 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водяной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBV-G?i=748&cc=3511744
Похороны
18.10.1864 ст.
на отведенном кладбище
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