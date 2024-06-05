Неизвестно Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бессарабова) Нина Неизвестно

Мать ребёнка: (Бессарабова) Анна Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Александр

Мать ребёнка: (Бессарабова) Анна Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бессарабова) Анна Аркадьевна

Смерть
Неизвестно

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