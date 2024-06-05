(Бессарабова) Анна Аркадьевна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Бессарабова) Анна Аркадьевна

(Бессарабова) Анна Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Бессарабов Аркадий Петрович

Мать: Бессарабова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бессарабова) Нина Неизвестно

Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Александр

Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Неизвестно

Смерть
1960
при родах

Мы используем куки для улучшения работы сайта.