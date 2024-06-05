(Бессарабова) Анна Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Бессарабов Аркадий Петрович
Мать: Бессарабова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бессарабова) Нина Неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Александр
Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
при родах