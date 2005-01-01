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Бибик Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1890

Отец: Бибик Иван Малахиев

Мать: Бибик Пелагия Николаевна

Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: София Сергеевна

Мать ребёнка: Бибик Александра Иоакимова

Рождение ребёнка
13.03.1919

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Бибик Александра Иоакимова

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибик Александра Иоакимова

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бибик Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Бибик Александра Иоакимова

Работа или профессия
Неизвестно
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