Бибик Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1890
Отец: Бибик Иван Малахиев
Мать: Бибик Пелагия Николаевна
Рождение ребёнка
16.09.1909
Дочь: София Сергеевна
Мать ребёнка: Бибик Александра Иоакимова
Рождение ребёнка
13.03.1919
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Бибик Александра Иоакимова
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бибик Александра Иоакимова
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Бибик Александра Иоакимова
Работа или профессия
Неизвестно