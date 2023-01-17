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Лощилова Поликсения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

17.12.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Лощилов Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Лощилов Прокопий Васильевич

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Лощилова Розалия Прокопьевна

Отец ребёнка: Лощилов Прокопий Васильевич

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лощилов Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Лощилов Прокопий Васильевич

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Место жительства
1885
Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лощилов Прокопий Васильевич

Смерть
17.12.1905 ст.
Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Умерла: Вепревской волости, деревни Веретьева крестьянская вдова Поликсения Васильева Прокопьева., 83 года
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