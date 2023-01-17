Лощилова Поликсения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти17.12.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лощилов Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Лощилов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Лощилова Розалия Прокопьевна
Отец ребёнка: Лощилов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лощилов Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Лощилов Прокопий Васильевич
Место жительства
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1905 ст.
Умерла: Вепревской волости, деревни Веретьева крестьянская вдова Поликсения Васильева Прокопьева., 83 года